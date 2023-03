Morte Fabbrocini: il cordoglio del presidente Vincenzo De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Profondo cordoglio per la scomparsa della professoressa Gabriella Fabbrocini, professionista di grande valore, eccellenza della Dermatologia italiana. Alla guida dell'Unità operativa complessa di Dermatologia Clinica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli e della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell'Università Federico II di Napoli, ha contribuito a dar lustro a un settore che oggi è vanto per tutta la nostra regione. Scelta come rappresentante italiana in seno al Board dell'Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia ha avuto modo di farsi apprezzare, per il suo lavoro, anche a livello internazionale. Le nostre condoglianze alla famiglia". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)