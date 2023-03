Cultura: lunedì al Mann di Napoli il lancio del progetto europeo Perceive su rapporto tra arte e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 6 Marzo 2023, nell'Auditorium del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann), verrà ufficialmente lanciato "Perceive", il progetto europeo - finanziato dall'Unione Europea, programma Horizon research and innovation - dedicato al colore delle collezioni museali e delle opere d'arte digitale, all'intelligenza artificiale e alle esperienze virtuali. Interverranno dalle 10,30, fra gli altri, Massimo Osanna (Direttore generale Musei del MiC), Lucio d'Alessandro (Vice Presidente Consiglio Nazionale delle Ricerche) e Paolo Giulierini (direttore del Mann). L'evento sarà aperto a cittadini, imprese, comunità scientifica e alle istituzioni culturali. Sarà un'occasione unica per esplorare la bellezza, fragilità e le sfide della ricostruzione del colore e della conservazione di un vastissimo patrimonio di sculture, dipinti, tessuti, foto e arte digitale. Durante la giornata, relatori di grande rilievo, provenienti da 11 diverse istituzioni, 8 paesi e 4 musei, tra cui il Mann di Napoli, il Munch Museo di Oslo, il museo Victoria and Albert di Londra e l'Art Institute di Chicago, presenteranno le proprie attività, priorità e collezioni storico artistiche. Seguendo queste presentazioni, 3 società private (Anamnesia, Imki e Hoverlay) e 5 istituti di ricerca europei, a partire dal coordinatore del progetto, il Cnr Ispc, insieme al Fraunhofer Igd tedesco, il Forth greco, Ntnu norvegese e Hslu svizzero, tenteranno di indicare la strada verso un futuro di nuove scoperte e di riappropriazione da parte di un pubblico vastissimo e interessato a queste collezioni, diverse, ma con un comune denominatore: il colore, come è stato pensato e percepito, ieri come oggi. Durante le giornate del 7 e 8 marzo, poi, i partner di Perceive continueranno a lavorare a porte chiuse, per tentare di rispondere ad alcuni cruciali interrogativi, tra cui "come possiamo prevedere il cambiamento e deterioramento dei colori del nostro patrimonio?" "come possiamo ricostruire i colori perduti delle antiche statue ed architetture?". Questi esperti si incontreranno e porranno le fondamenta per un nuovo approccio rispetto al patrimonio culturale e ai suoi colori. (Ren)