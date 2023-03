Napoli: Manfredi, preoccupazione per faide in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ne ho parlato con il questore e con il prefetto: tutte queste faide che si innescano in maniera così repentina in una camorra fortemente frammentata in città sono sicuramente motivo di grande preoccupazione". Lo ha affermato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, commentando i recenti omicidi di camorra avvenuti in città a margine di un incontro a Palazzo San Giacomo. "Ci vuole sempre maggior pressione e impegno da parte di tutti noi - ha aggiunto Manfredi - chiaramente con il supporto delle forze dell'ordine e della magistratura. Bisogna tenere la guardia molto alta, oltre che lavorare nei quartieri per dare sicurezza ai cittadini, ma anche per fare un lavoro di riqualificazione urbana e crescita di forme aggregative e associative". (Ren)