Immigrazione: De Luca, primo dovere salvare vite umane poi parliamo di gestione dei flussi

- "Quello dei migranti è un problema complesso, con milioni e milioni di essere umani che si sono spostati dalle loro terre d'origine. Il mondo occidentale, l'Europa dovrebbe affrontarlo con rigore. Un rigore e una solidarietà che non c'è ed è una vergogna per un'area del mondo, l'Europa, che ha la presunzione di incarnare i valori dell'umanesimo". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la consueta diretta facebook del venerdì. "E tuttavia non possiamo non rilevare che di fronte a povere persone che muoiono si abbia il dovere di salvare le vite in pericolo. Poi vengono i flussi, la gestione del fenomeno. Tutte chiacchiere al vento", ha aggiunto De Luca. (Ren)