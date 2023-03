Campania: Nappi (Lega) a Radio Club91, presenteremo noi legge per terzo mandato presidenza Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vincenzo de Luca sono anni che lavora per cambiare la legge elettorale e avere un terzo mandato. Siccome a sinistra c'è questa simpatica attività di accoltellarsi tra loro stiamo valutando la possibilità di essere noi del centrodestra – se siamo tutti d'accordo - a chiedere la modifica per introdurre il terzo mandato, per dar modo a De Luca di scoprire dagli elettori che in questi anni ha fatto un cattivo servizio alla Campania. Andiamo in soccorso al povero De Luca affinché sia bocciato dalle urne". Lo ha detto Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega, intervenendo stamattina su Radio Club91 nella trasmissione Barba&Capelli di Corrado Gabriele. (Ren)