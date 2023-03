© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in aumento all’1,4 per cento (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 2 marzo) rispetto all’1,3 per cento al 23 febbraio. È quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul Covid-19. Nello stesso periodo il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è stabile al 5,2 per cento. (Rin)