Covid: Rt in lieve aumento a 0,94, incidenza cala a 45 casi ogni 100 mila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo 8-21 febbraio 2023, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,94 (range 0,85-1,12), in aumento rispetto alla settimana precedente (0,91) ma ancora sotto la soglia epidemica. È quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul Covid-19. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in lieve aumento ma rimane sotto la soglia epidemica: Rt=0,97 (0,92-1,02) al 21 febbraio rispetto Rt=0,93 (0,88-0,98) al 14 febbraio. In lieve diminuzione l’incidenza settimanale a livello nazionale: 45 ogni 100 mila abitanti (24 febbraio – 2 marzo) rispetto 48 ogni 100.000 abitanti (17-23 febbraio). (Rin)