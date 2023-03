© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania COMUNE Protocollo d'intesa tra Comune di Napoli e Unhcr - Agenzia Onu per i rifugiati, volto a favorire l'integrazione dei rifugiati sul territorio cittadino. A siglare l'intesa saranno il sindaco Gaetano Manfredi e la rappresentante Unhcr per l'Italia Chiara Cardoletti, alla presenza degli assessori al Welfare Luca Trapanese, e alla Legalità Antonio De Iesu, e dei rappresentanti di Action Aid. Napoli, Palazzo San Giacomo, Sala della Giunta (ore 10.30) (segue) (Ren)