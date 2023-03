Internazionalizzazione: Alma Sages racconta la dieta mediterranea al Foodex Japan di Tokyo - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 7 al 10 marzo l'Op di Eboli Alma Seges, sarà al Foodex Japan, la fiera enogastronomica più grande del Sol Levante, all'interno dello stand promosso dalla Regione Campania. Un'occasione unica per avvicinare i mercati dell'Asia e del Pacifico che al momento sono tra i maggiori importatori di Made in Italy. La fiera è una piattaforma ad alta intensità di business in cui convergono i più grandi operatori della ristorazione, buyers ed esperti del settore. La scommessa è ora di puntare su settori ad alto valore aggiunto, come quelli derivanti da agricoltura sostenibile e a residuo zero, di cui l'Italia è leader in Europa. Della delegazione presente a Tokyo faranno parte anche il responsabile del progetto trasformati, dott. Michele Cetta e il responsabile dell'ufficio commerciale, dott. Aristide Palermo. Nel frattempo, una delegazione di buyers giapponesi ha già prenotato a fine marzo una visita in azienda per conoscere sul campo i produttori e processi produttivi di Alma Seges. "Sempre più il made in Italy si racconta attraverso il cibo e i mercati asiatici sono già una consolidata frontiera del nostro export agroalimentare. - ha dichiarato Aristide Valente, presidente dell'Op Alma Seges - Per la prima volta anche noi ci affacciamo su questi strategici territori, portando quello che sappiamo fare meglio: cibo di qualità, buono e salutare, per l'uomo e per il pianeta". Con la sua ampia rete di produttori locali ramificati in tutto il Mezzogiorno, ma con radici fortemente piantate in Campania, Alma Seges presenterà a Tokyo la nuova linea di trasformati artigianali, realizzati con la consulenza e le ricette dello Chef, due stelle Michelin, Gennaro Esposito. Una gamma ampia che propone una selezione di confetture, sottoli e creme prodotte con frutta e ortaggi della Piana del Sele. Sarà il palato a raccontare la cucina antica e sana della Dieta Mediterranea. All'interno dello stand i visitatori potranno partecipare ad attività promozionali collaterali che consisteranno in momenti di degustazione dei principali prodotti oltre a ricevere assistenza per l'acquisto. (Ren)