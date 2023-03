Agroalimentare: dal 14 al 16 aprile a Benevento CampaniAlleva Expo 2023, la più grande fiera zootecnica del sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto pronto per la più grande fiera zootecnica del Sud Italia, CampaniAlleva Expo 2023, che celebrerà la prima edizione nel weekend dal 14 al 16 aprile a Benevento, presso il Cecas Consorzio Agroalimentare Sannita in contrada Olivola. Ad organizzarla è l'Associazione Allevatori Campania Molise, con il patrocinio della Regione Campania. Un evento dai numeri imponenti ed inediti: 15 mila metri quadrati espositivi coperti, 10 mila scoperti, 300 aziende coinvolte da 7 regioni del centrosud, 600 animali in esposizione, 3 mostre nazionali, 2 mostre interregionali, 3 mostre regionali, 4 esposizioni, 5 ring per valutazioni morfologiche e prove attitudinali. Nella maxi fiera una vera e propria arca di Noè della biodiversità animale italiana: 4 razze bovine, 5 ovine, 5 caprine, 2 suine, 4 equine, 20 di conigli, 50 avicole, 50 canine. CampaniAlleva è sostenuta dall'Aia Associazione Italiana Allevatori, da Fedana Federazione Associazioni Nazionali Allevatori, Anabic Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da carne, Anapri Associazione Nazionale Allevatori Pezzata Rossa Italiana, Anas Associazione Nazionale Allevatori Suini, Anci Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani, Aca Associazione Campana Avicoltori, Anacaitpr Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido, Assonapa Associazione Nazionale della Pastorizia, Anareai Associazione Nazionale Allevatori Razze Equine e Asinine Italiane, e dall'Enci Ente Nazionale Cinofilia Italiana. (segue) (Ren)