Editoria: da oggi a Napoli "Med Exhibit Print", la prima mostra mediterranea di arti grafiche

- Si tiene da oggi a domenica, alla Mostra d'Oltremare di Napoli, "Med Exhibit Print", la prima mostra mediterranea dedicata al mondo della stampa digitale, delle arti grafiche e della comunicazione visiva locale e nazionale. Presentate le migliori eccellenze del settore stampa, taglio, dopo stampa, gadgettistica, cucito industriale, packaging, confezionamento, consumabili per la stampa professionale, personalizzazione abbigliamento, web, digital e comunicazione. Med Exhibit Print nasce con l'intento di "aggregare, in un unico network virtuoso, le migliori eccellenze del Sud Italia e non solo". La kermesse, ad ingresso libero, è organizzata da Spazio Creativo, in collaborazione con l'Ufficio Marketing & Digital di Enrico Nappi, con il supporto di Radio CRC Targato Italia, TV Campi Flegrei e Kompetere, e con il patrocinio della città di Napolie della Regione Campania. Massimo Solimene, ad di Spazio Creativo sottolinea che l'evento "porta un indotto non da poco ma soprattutto ad un rilancio della nostra città, non solo in termini di immagine ma anche come polo produttivo". (Ren)