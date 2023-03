8 marzo: ingresso gratuito per le donne nei luoghi della cultura statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 8 marzo 2023, su proposta del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, l’ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà gratuito. “La cultura celebra l’8 marzo con l’accesso libero per le donne, invitandole quanto più possibile a visitare in questa giornata a loro dedicata le meraviglie del patrimonio culturale nazionale”, ha dichiarato il ministro Sangiuliano. Numerose iniziative sono state organizzate per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata. L’elenco degli appuntamenti è in costante aggiornamento: https://cultura.gov.it/evento/giornata-internazionale-della-donna-2023. (Rin)