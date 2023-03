Campania: M5S, Eav penalizza il Parco Archeologico di Pompei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I turisti che visitano Pompei sono costretti a subire ogni giorno i disagi incalcolabili del disastroso sistema di trasporto pubblico. La Circumvesuviana non solo non è all'altezza dei nostri beni culturali ma è un servizio inadeguato anche per i tanti pendolari che in numero sempre maggiore preferiscono l'auto ai treni Eav, sempre più sovraffollati e soggetti a continue soppressioni e a ritardi biblici. Le ripercussioni sulla qualità della vita di famiglie, lavoratori, studenti, e dei tanti turisti che provano a raggiungere Pompei, Ercolano e la penisola sorrentina sono enormi". Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Campania del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello. "Comprendiamo le legittime preoccupazioni del direttore degli Scavi di Pompei Gabriel Zuchtriegel e auspichiamo che la lettera indirizzata a De Luca sortisca effetti positivi. Purtroppo il sodalizio del governatore con il manager di Eav Umberto De Gregorio è indissolubile. Da tempo chiediamo le dimissioni o la rimozione dell'uomo al comando del sistema del trasporto pubblico regionale ma evidentemente questa amministrazione preferisce temprare pendolari e turisti con quotidiani viaggi della speranza. L'era De Luca - hanno concluso - passerà alla storia anche per questo fallimento e per aver scelto di non porvi alcun rimedio". (Ren)