Aerospazio: Console generale Usa visita il Cira (2)

- "Siamo davvero onorati di aver ricevuto la visita della Console. I rapporti tra il Cira e gli enti statunitensi sono rilevanti, consolidati e di reciproca soddisfazione, hanno dato luogo a importanti risultati per lo sviluppo del settore aerospaziale e sono certamente destinati nel prossimo futuro ad ampliarsi e rafforzarsi", ha dichiarato il presidente Blandini. "È stato un vero piacere visitare il Cira, luogo di eccellenza in un campo, quello dell'aerospazio, che ha già prodotto importanti partnership commerciali e di ricerca tra gli Stati Uniti e l'Italia. Sono le realtà come il Cira - ha affermato la Console Tracy Roberts-Pounds - a dimostrare l'enorme potenziale del Mezzogiorno in settori strategici come l'innovazione e le alte tecnologie". Al termine dei colloqui, la delegazione del Consolato è stata accompagnata a visitare le strutture del Centro che vanta la presenza di impianti e laboratori tecnologicamente all'avanguardia e di interesse internazionale, come il Plasma Wind Tunnel per lo sviluppo di tecnologie del rientro in atmosfera, l'Icing Wind Tunnel per i test sull'efficacia dei sistemi di protezione dal ghiaccio, e il Laboratorio di Qualifica Spaziale per il collaudo di componenti elettronici e meccanici di sistemi spaziali. (Ren)