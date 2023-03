Cultura: Deputazione Real Cappella Tesoro San Gennaro, quella di Fabre opera di eccezionale valore - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi la Real Cappella si arricchisce di un'opera contemporanea di eccezionale pregio e valore. Siamo estremamente riconoscenti a Gianfranco D’Amato, a Vincenzo Liverino e al Maestro Jan Fabre per la generosa donazione. L’installazione entra a far parte del nostro patrimonio artistico, un patrimonio che in 500 anni di storia ha ricevuto donazioni di incredibili capolavori e che continua ad ampliarsi, con opere di artisti che hanno saputo interpretare e dare voce alla fede e alla devozione che Napoli e il suo popolo hanno per il loro Santo. La Cappella è da sempre luogo di grandi contaminazioni artistiche e il lavoro di Fabre mette in luce quel dialogo tra opere del passato e del presente che conduce a nuove e inaspettate letture e aperture dell’arte.” Così la deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro ha commentato la donazione dell'opera "Per Eusebia" del maestro fiammingo Jan Fabre.(Ren)