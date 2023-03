Cultura: inizio 2023 con afflussi record per il Parco Archeologico di Pompei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato con afflussi record il 2023 per il Parco Archeologico di Pompei, superiori ai livelli prepandemia. Più 127% rispetto al 2022 (incassi +162%), un aumento del 6% sul 2019 (incassi rispetto al 2019, +19%), complici anche le aperture speciali volute dal ministro Sangiuliano come quella del 1 gennaio e le domeniche gratuite (la prossima domenica con ingresso gratuito per tutti i musei e parchi del Ministero della Cultura è il 5 marzo). In salita anche gli afflussi negli altri siti afferenti al Parco, in particolare a Torre Annunziata, dove la villa di Poppea, valorizzata con un nuovo allestimento di statue e reperti provenienti dal complesso noto anche come "villa A", ha registrato un aumento del 103,26 % (157% nel solo mese di febbraio) rispetto al 2022; ma anche nei siti di Stabiae si è rilevato un aumento del + 50% nei primi mesi dell'anno rispetto al precedente. "Non si tratta di un semplice "ritorno" al pre-Covid. Piuttosto vediamo dinamiche del tutto nuove, con ampi gruppi di pubblico che stentano a tornare, in particolare dall'Estremo Oriente, e altri che sono in crescita, tra cui italiani, europei e nordamericani. - ha affermato il direttore, Gabriel Zuchtriegel - È una premiazione del lavoro continuo di conservazione, manutenzione, accessibilità e valorizzazione, svolto da una squadra eccezionale di professionisti e collaboratori. La percentuale di case e quartieri fruibili al pubblico oggi a Pompei è la più alta da decenni e con il Consiglio di Amministrazione abbiamo deciso di investire ulteriormente nei servizi di accoglienza, didattica e fruizione per ampliare ancora l'offerta culturale. Gli sforzi riguardano anche una maggiore coesione tra i vari siti del Parco, nell'ottica di una 'Grande Pompei', un insieme di aree archeologiche e sedi espositive che vanno collegate sempre di più, sia fisicamente sia culturalmente". (segue) (Ren)