Superbonus: Pedicini (Met), Istat conferma che misura ha trainato l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro che mandare gambe all'aria i conti pubblici, come raccontano Meloni e Giorgetti, che che avevano quantificato in 2mila euro procapite il debito generato dal Superbonus. Rapporto Istat alla mano, oggi apprendiamo invece che i bonus edilizi hanno contribuito a dare un impulso fondamentale all'economia di tutto il Paese". Lo ha dichiarato il parlamentare europeo e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini. "Il settore della costruzione - ha sottolineato Pedicini - ha infatti trainato il Pil sia nel 2021 che nel 2022 facendo calcolare un rapporto debito-Pil lo scorso anno del 144,7%, e potrebbe continuare a incidere positivamente anche nel 2023. Addirittura, con il ricalcolo dello spazio fiscale, restano a disposizione del Governo 40 miliardi in più entro il 2025 e altri ottanta per i successivi 10 anni. Nessun grande buco, dunque, tranne che nella fantasia di chi ci governa. Come la metteranno Meloni e co, ora che hanno provato a distruggere una delle poche misure politiche che hanno funzionato negli ultimi anni, con una narrazione che è stata totalmente capovolta e smentita dai numeri? Gli andrebbe spiegato che se investi in nuovo Pil e si abbassa il rapporto debito su Pil, vuol dire che è stato fatto un buon investimento La loro, invece, si è dimostrata una visione di totale incompetenza, che potrebbe avere effetti devastanti su un comparto che aveva cominciato a rilanciare e a far decollare interi settori e l'economia di tutto il Paese".(Ren)