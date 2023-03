Napoli: Borrelli (Avs), Sangiuliano intervenga e salvi il cinema Metropolitan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domenica 12 marzo ci sarà una mobilitazione cittadina, da noi promossa, all'esterno dello storico cinema Metropolitan (ora Martos) via Chiaia che rischia lo sfratto dalla Banca San Paolo Imi, proprietaria della struttura, che ha intenzione di aumentare le entrate realizzando una sala Bingo, un ristorante o l'ennesimo centro commerciale. Oggi si pensa soltanto ad incentivare il consumismo sfrenato, il gioco, le mode temporanee mentre la cultura viene considerata di secondaria importanza mentre è proprio quest'ultima a rendere unici i popoli, le città ed i singoli individui. Noi vogliamo difendere il diritto ad andare al cinema, vogliamo tutelare un patrimonio della nostra città, dare importanza non all'effimero e al superficiale ma alla storia e a quegli strumenti che permettono di allargare la mente e gli orizzonti. Ci aspettiamo che il Ministro della Cultura Sangiuliano intervenga e non si lasci che sia la Banca a prendere la decisione. Napoli ha bisogno dei suoi simboli e dei luoghi di cultura". Questo l'appello lanciato del deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e del conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli.(Ren)