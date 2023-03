Cultura: donate a Napoli due opere in corallo dell'artista fiammingo Jan Fabre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Eusebia" (2022) è un mirabile pannello completamente realizzato in un cesellato mosaico di corallo rosso del Mediterraneo, allestito nell'Antisacrestia in cui sono custodite le chiavi che aprono la cassaforte contenente l'ampolla con il sangue di San Gennaro, oggetto di culto e devozione popolare. L'artista ha scelto di richiamare l'inizio della storia di questo culto ricordando la pia donna, parente o nutrice del Santo, che per prima ne raccolse il sangue dopo il martirio nel 305 d.C.: ancora una volta un omaggio, come in altre opere di Jan Fabre, a donne che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia collettiva o nella sua personale. L'artista smaterializza l'immagine del Santo, che rappresenta in una sintesi poetica di vari oggetti legati al culto del sangue miracoloso: la mitra, realizzata con un tripudio di rametti di corallo e circondata da lingue di fuoco, con grandi tessere di corallo che richiamano i 3328 diamanti, 198 smeraldi e 168 rubini che la adornano; nella parte alta del pannello due chiavi, identiche a quelle usate per aprire la cassaforte che custodisce il sangue, si protendono verso le due ampolle realizzate con cornetti rossi, simboli di fertilità e prosperità. La composizione offre una sensazione di movimento in cui le chiavi toccano i balsamari da dove gocce di sangue rosso scuro scendono simultaneamente ai lati della mitra, formando grappoli di mezze perle e cilindri di eccellente manifattura. Lo sfondo è un infinito chiaroscuro di rosso corallo, un monocromo formato da variazioni naturali di tonalità e conformazioni composto dall'assemblaggio di roselline, cornetti, foglioline simili a piccole stelle marine, che richiamano l'habitat naturale di questo straordinario materiale. (segue) (Ren)