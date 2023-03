© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è stato ucciso oggi pomeriggio a Napoli nel quartiere Ponticelli, periferia orientale della città. La vittima, che non è stata ancora identificata, è stato uccisa mentre era a bordo di un'automobile. L'omicidio è avvenuto poco prima delle 17 in via Ravioncello, all'altezza del civico 120. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri. (Ren)