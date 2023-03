Napoli: controlli a tappeto della polizia municipale in zona Piazza Garibaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Unità Operativa San Lorenzo e i motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale della polizia municipale di Napoli hanno effettuato una serie di controlli nell'area della Municipalità 4. Sono stati elevati 8 verbali con relativo sequestro dei veicoli in quanto sprovvisti di assicurazione, 8 per mancanza dei documenti, 3 per mancanza di revisione, 15 a motociclisti sprovvisti di casco, 4 per guida senza patente, 1 per circolazione con veicolo non immatricolato, 2 con relativo sequestro per la mancanza di Reve (Registro dei Veicoli Immatricolati all'Estero), 1 per la circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro. Gli agenti sono poi intervenuti in Piazza Nolana per verificare le autorizzazioni di un'attività di ristorazione constatando la presenza di una grande struttura abusiva all'esterno del locale costruita per ampliarne sensibilmente la capienza dei clienti. La struttura è stata sequestrata e il gestore del locale denunciato all'autorità giudiziaria per la violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. In seguito ai controlli estesi alle altre attività della zona sono stati elevati ulteriori quattro verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico. Gli agenti, unitamente a personale dell'Asia, sono intervenuti in Via Firenze, in Via Torino ed in Corso Novara altezza Food Hall dove sono stati rimossi quintali di rifiuti, tra scarpe, abiti ed altri oggetti recuperati precedentemente dai rifiuti per alimentare i mercati abusivi della zona. Sempre nella zona della Stazione Centrale e poi anche all'Aeroporto di Capodichino, effettuati controlli al trasporto non di linea che hanno consentito di accertare 11 infrazioni al CdS e al regolamento comunale e individuare 2 abusivi che con i propri veicoli privati effettuavano il trasporto a pagamento di turisti.(Ren)