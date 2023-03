Campania: Nappi (Lega), su Fonderie Pisano ennesimo esempio di amnesia selettiva di De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla questione delle Fonderie Pisano assistiamo all'ennesimo esempio di amnesia selettiva di De Luca". Così Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. "Oggi racconta agli studenti che bisognerebbe chiudere l'impianto ma dimentica che nell'aprile del 2020, tra l'altro in piena pandemia, e nonostante la nostra opposizione innescata dal reale pericolo di inquinamento e di danno per la salute pubblica, ha concesso una nuova autorizzazione per il prosieguo delle attività delle Fonderie, per un periodo di 12 anni. Non è buon esempio, specie per i giovani, che il presidente della Regione racconti bugie", ha concluso. (Ren)