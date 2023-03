Cultura: inizio 2023 con afflussi record per il Parco Archeologico di Pompei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da alcuni mesi, è attivo un servizio di navetta, gestita insieme a EAV e Regione Campania tramite Scabec, che connette Pompei e i siti di Boscoreale, Oplontis e Stabia. Abbiamo deciso di rendere questo servizio gratuito per tutti i nostri visitatori", ha annunciato il direttore Zuchtriegel. "Ma bisogna ragionare in ottica più ampia. A tal proposito - ha spiegato - ho scritto una lettera al presidente della Regione, Vincenzo De Luca, per chiedere un confronto su come possiamo collaborare per migliorare i collegamenti, per esempio con la Circumvesuviana tra Pompei, Napoli e Sorrento, per essere all'altezza del grande interesse che i nostri Beni culturali suscitano in tutto il mondo". Anche il Generale Di Blasio, direttore generale del Grande Progetto Pompei, nell'esprimere soddisfazione per la positiva ricaduta sull'intero territorio di tali risultati, sottolinea il lavoro svolto dall'Unità Grande Pompei per l'ulteriore sviluppo e la realizzazione degli interventi del Piano Strategico per la riqualificazione dell'area di interesse del sito seriale Unesco Pompei, Oplontis, Ercolano: "Le ingenti risorse messe recentemente a disposizione dal Cis Vesuvio-Pompei-Napoli, vanno anche nella direzione di migliorare la qualità dei servizi, ad esempio con il finanziamento di un primo lotto della riconversione della ferrovia Torre Annunziata, Castellammare, Gragnano, passo importante per dotarsi di un collegamento leggero e sostenibile e favorire la rigenerazione del water front. L'obiettivo del Piano Strategico, che si ispira alla logica del Grande Progetto Pompei, è far sì che l'intero distretto possa trarre beneficio dai principali attrattori culturali, primo fra tutti il Parco Archeologico di Pompei, i cui risultati vanno proprio in questa direzione poiché correlati con una maggior permanenza dei vistatori" (Ren)