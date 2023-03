Pd: De Luca, Schlein prima donna segretario? Non ragiono sulla base del certificato d'anagrafe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io guardo dall'esterno le vicende della politica politicante, sono impegnato a fare un lavoro concreto per mia fortuna". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rispondendo a una domanda sull'elezione di Elly Schlein alla segreteria del Partito democratico, a margine di una manifestazione tenutasi stamattina in un liceo di Salerno. E replicando a chi sottolineava il fatto che Schlein fosse la prima donna alla guida del Pd, De Luca ha affermato: "Io in genere non ragiono sulla base del certificato d'anagrafe, ragiono sulle qualità personali. Che ci sia una donna è un fatto sempre positivo, cerchiamo di promuovere ovviamente una parte della società italiana, ma alla fine ragioniamo sulla base dei fatti, della concretezza e della capacità di trasformare la realtà" (Ren)