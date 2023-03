Napoli: giunta comunale approva Piano Comunale Difesa della Costa e Linee operative per l’accesso ai lidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Napoli ha approvato oggi la delibera di indirizzo per la Pianificazione Comunale di Difesa della Costa e le linee operative, tecnico-amministrative, per l'accessibilità alla costa nella stagione balneare 2023, al fine di favorire la fruizione collettiva dei litorali del territorio cittadino nel rispetto dei beni ambientali coinvolti. Il Piano Comunale per la Difesa della Costa è parte integrante del preesistente Piano di Emergenza Comunale per il Rischio Idrogeologico e Idraulico che andava aggiornato. "Sono anni che la città aspetta questo provvedimento - ha dichiarato l'assessore Armato - ringrazio pertanto tutti coloro che hanno lavorato per il raggiungimento di questo risultato che è stato conseguito in un tempo brevissimo". "E' strategico far riferimento a regole certe - ha aggiunto l'assessore Cosenza - sia per gli uffici che per gli operatori al fine di garantire la fruizione in sicurezza della costa napoletana". (Ren)