Circumvesuviana: Ferrante (Fi), da Mit 800 milioni di euro a Regione Campania

- "Oggi, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ho riferito in Commissione Trasporti alla Camera dei deputati in relazione alle iniziative da mettere in atto sulla rete Circumvesuviana al fine di scongiurare ulteriori disagi per gli utenti. Ho ribadito che, posto che tutti gli aspetti economici, finanziari, gestionali di Eav, ente gestore della infrastruttura e della linea, rientrano nell'esclusiva competenza della Regione Campania (che è la sola a disporre del potere di intervenire in caso di inefficienze nelle attività dell'Ente stesso) ho anche ricordato che ai fini dell'ammodernamento, del potenziamento e della messa in sicurezza delle ferrovie gestite da Eav, il Mit ha assegnato alla Regione Campania importanti risorse pari a circa 800 milioni di euro". Così in una nota il sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante. "Per gli aspetti connessi alla sicurezza della Circumvesuviana, dal 1 luglio 2019 le competenze sono state assegnate ad Ansfisa la quale ha di recente rilevato che, nel corso della propria attività di supervisione e di ispezione, sono emerse carenze riguardanti, tra l'altro, i processi di gestione delle emergenze e della rimozione dall'esercizio dei veicoli a scopo di manutenzione. In merito alle non conformità rilevate, Ansfisa ha chiesto un piano per sanare tutte le criticità rilevate, monitorato dalla stessa Agenzia e che dovrà completarsi entro l'anno corrente" ha spiegato il sottosegretario. "Sin dal mio insediamento al Mit, a fronte dei gravi disservizi che ogni giorno mettono a rischio la sicurezza di pendolari e turisti, ho provveduto ad una costante interlocuzione con le strutture ministeriali e con ANSFISA per comprendere cause e rimedi dello stato comatoso in cui versa tale linea. Continuerò, nei limiti di competenza del MIT, ad assicurare impegno costante nella ricerca di soluzioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza del trasporto pubblico locale campano", ha concluso. (Ren)