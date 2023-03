Auto: Saracco (Politecnico di Torino) a 'Nova', con elettrica rischio geopolitico forse simile a gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo parlato di quello è un difetto di questo sistema, ovvero che noi dipendiamo dai paesi terzi per i componenti delle auto elettriche. Rischiamo quindi di ricadere in un problema geopolitico forse simile a quello che stiamo vivendo ora sul gas naturale. Lo ha affermato il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco ad 'Agenzia Nova' a margine della conferenza 'L’auto elettrica/ibrida tra falsi miti, realtà nascoste e vere opportunità'. "Non mi era mai capitato di avere un evento pubblico con un’aula magna strapiena e un’aula 6 di rimando strapiena - ha continuato Saracco -. Questo dimostra che la Città rimane legata all’auto e che c’è un forte interesse a volerci capire di più. Abbiamo parlato dell’auto elettrica che sarà il futuro in attesa dell’idrogeno che, per la data decisa dall’Unione Europea per la dismissione dei motori endotermici, non sarà dilagante al punto da andare a sostituire il parco auto. Si stimano 6 milioni di auto elettriche nel 2030 in Italia per rispondere a questo tipo di mandato. Abbiamo parlato della differenza di uso da auto a combustione ad auto elettrica. E’ un sistema con prestazioni eccezionali nella ripresa e nella partenza da fermo. Ma allo stesso tempo bisognerà fare orecchio al fatto che i mezzi non fanno rumore. In generale, si è discusso i pro e contro di questa tecnologia", ha concluso Saracco. (Rpi)