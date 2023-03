Imprese: Benanti (Centai) a 'Nova', etica è nel nostro manifesto fondato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'etica è nel manifesto fondativo di Centai. Abbiamo deciso di tenere l'uomo al centro e non utilizzare i computer per surrogare le scelte umane. Lo ha affermato Paolo Benanti presidente del comitato etico di Centai (Centro per la ricerca sull'intelligenza artificiale) ad 'Agenzia Nova'. "In quanto centro per l’intelligenza artificiale abbiamo una duplice missione: la ricerca scientifica e il portare soluzioni che rispondano a quelle domande a cui oggi con gli strumenti tradizionali non si riesce a risponde. Questa duplice missione tocca i due ambiti più sfidanti della nostra contemporaneità. L’informatica dal ’45-'46 è stata la base per la creazione della bomba atomica e 15 anni dopo ha permesso all'uomo di andare sulla luna. Questo dualismo mette al centro la questione etica. Il nostro obiettivo è quello di costruire dei guard rail che portino al rispetto dell'etica", ha continuato Benanti. E sullo stato di applicazione di queste tecnologie ha aggiunto: "il progetto è già in progress ma è sotto segreto industriale. Inoltre lavoriamo anche su richiesta: se il ricercatore ha un dubbio etico può chiedere al comitato etico un’opinione, una sorta di valutazione che lo aiuti e lo sostenga riportandolo nella sua comfort zone", ha concluso. (Rpi)