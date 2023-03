Imprese: Iveco, l'assemblea degli azionisti prevista il 14 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea degli azionisti di Iveco si riunirà il 14 aprile 2023 ad Amsterdam per esaminare il bilancio per l'esercizio terminato il 31 dicembre 2022. Lo ha annunciato l'azienda in un comunicato stampa. L’agenda dell’Assemblea includerà anche la discussione della politica dei dividendi della Società, la relazione sulla remunerazione (oggetto di voto consultivo), l’esonero da responsabilità dei componenti del Board, la conferma in carica degli Amministratori Esecutivi e degli Amministratori Non Esecutivi, l’autorizzazione al Board di procedere all’acquisto di azioni ordinarie della Società. (Rpi)