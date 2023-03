Sicurezza: Vergara (OnaViSi), in Italia oltre duemila sale operative della vigilanza privata pronte a coadiuvare le forze dell'ordine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla presenza delle forze dell'ordine si è soffermata Carla Giuliano (Commissione Giustizia della Camera): "Grazie a un nostro emendamento (M5s), accolto dal governo, è stato istituito un Fondo di 4 milioni di euro per l'assunzione di personale tra le forze di polizia e i vigili del Fuoco. Grazie ad altri nostri due emendamenti presentati in Commissione Giustizia, accolti dal governo, sono state previste assunzioni per funzionari giuridico-pedagogici e nuove assunzioni nella polizia penitenziaria. Misure necessarie a rinforzare due settori fondamentali per la sicurezza pubblica. Per ciò che attiene le nuove tecnologie bisogna informare i cittadini in modo esaustivo sulle agevolazioni e sull'utilità che gli impianti di videosorveglianza ricoprono. Spetta non solo ai politici ma anche ai tecnici colmare questo vulnus. Anche sul piano della riforma Cartabia - ha aggiunto Giuliano - bisogna intervenire per far tornare alcuni reati predatori nell'ambito di quelli procedibili d'ufficio. Mi riferisco proprio ai furti aggravati che, con la riforma, sono procedibili a querela di parte. Lo ritengo un grave errore". Sempre sul tema della sicurezza è intervenuto Vincenzo Moretta (presidente della Fondazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Napoli): "Le statistiche degli ultimi mesi sono allarmanti. Cinquecento infrazioni al giorno sono inammissibili. I cittadini e i professionisti che assistono le imprese hanno percepito il timore di vedersi violati nella propria casa o nella propria azienda spesso con modalità violente. Oggi ci sono una serie di incentivi fiscali che il governo ha confermato spetta a noi guidare imprese e famiglie per cogliere queste opportunità". (Ren)