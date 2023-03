Province: Fedriga, indispensabili per democrazia, elezione sia diretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Province "sono indispensabili alla nostra democrazia e al buon governo dei territori, quindi devono essere un’istituzione ad elezione diretta, alla pari delle altre istituzioni territoriali”. Lo dichiara Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni. “La stessa impostazione deve valere anche per le città metropolitane – aggiunge Fedriga -. Bisogna avvicinare i cittadini ai governi dei territori il più possibile, innanzitutto creando la possibilità di istituzioni che li rappresentino anche nelle aree intermedie, non perdendo la diretta espressione dei cittadini e il loro controllo democratico. La Conferenza delle Regioni - prosegue nella nota - è pertanto favorevole all’avvio del percorso di riforma parlamentare. Per meglio definire le funzioni di Province e Città metropolitane in modo organico e coerente, senza sovrapposizioni, potrà servire uno specifico tavolo di lavoro tra Stato, Regioni e autonomie locali per analizzare e superare le possibili criticità. E’ fondamentale per il Paese - spiega Fedriga - l’efficacia delle governance territoriali, tanto più in questa fase di realizzazione del Pnrr e dei possibili nuovi indirizzi dell’autonomia differenziata. In base ai princìpi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di funzioni e servizi, sono da sciogliere anche i nodi delle risorse finanziarie necessarie. Alla leale collaborazione istituzionale la responsabilità di ben organizzare il sistema di governo locale, partendo dalle sue esigenze”. (Rin)