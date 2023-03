Migranti: Mattarella a Crotone, l’incontro con i piccoli superstiti e il raccoglimento per le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato oggi nell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone i bambini rimasti feriti a seguito del naufragio davanti le coste crotonesi, informandosi della salute dei piccoli pazienti e lasciando loro dei doni, fra cui dei peluche, una pianola ed un robot telecomandato. Nel corso della visita il presidente ha ringraziato il personale sanitario per la generosità e l’impegno nell’assistenza dei sopravvissuti. Lasciato il nosocomio, il capo dello Stato ha raggiunto il palazzetto dello Sport della città calabrese, dove è stata allestita la camera ardente per accogliere i feretri delle 67 vittime fin qui accertate. Un momento toccante durante cui il presidente si è trattenuto per alcuni minuti di raccoglimento davanti ai feretri. La visita è stata anche l’occasione per incontrare i parenti delle vittime che hanno chiesto aiuto al capo dello Stato per il recupero dei dispersi e l’assistenza ai superstiti, oltre che per il rimpatrio delle salme dei congiunti. Mattarella - prima di lasciare Crotone - ha assicurato pieno sostegno ai profughi. Tanti i cittadini che per l’occasione si sono riversati in strada e che hanno voluto tributare dei lunghi applausi al presidente. Applausi accompagnati dalla richiesta, gridata a gran voce, di verità e giustizia per le vittime dell’ultima tragedia del mare. (Rin)