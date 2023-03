Reddito cittadinanza: De Luca, è mancato un grande programma di formazione professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che è mancato rispetto al reddito di cittadinanza è un grande programma di formazione professionale. Quelli che non possono fare la formazione professionale, 50enni e 55enni che non possono essere collocati nel lavoro, devono dare la disponibilità a fare lavori socialmente utili. Devono mettersi a disposizione dei comuni, per fare lavori di manutenzione dei giardini, del verde pubblico, pulizia delle strade e allora possono avere il contributo, ma risorse regalate non possono essere date a nessuno". Lo ha affermato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di un incontro con gli studenti del Liceo Scientifico "Francesco Severi" di Salerno. "Se diamo risorse a chi può lavorare, le togliamo alla povera gente perché il bilancio dello stato non è dilatabile all'infinito", ha aggiunto il governatore. "Questo - ha concluso - è un principio di realtà da cui non possiamo non partire". (Ren)