Campania: presentato nuovo sistema segnalamento attivo su tutte le linee della Circumvesuviana (2)

- Il contratto stipulato ieri tra il Raggruppamento e l'Ente Autonomo Volturno S.r.l. (Eav), operatore del trasporto pubblico della Regione Campania, ha il valore di 292 milioni di euro e prevede la realizzazione, su oltre 140 km di linea delle linee vesuviane, di un innovativo sistema di segnalamento con le soluzioni Accm e Ertms, il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni oggi disponibile. Inoltre è previsto l'adeguamento degli impianti ferroviari e tecnologici e delle opere infrastrutturali (stazioni, gallerie, opere d'arte) per la tratta Castellammare-Sorrento permettendo una capacità massima di traffico di un treno ogni dodici minuti. Il progetto comprende anche una soluzione Alstom per le Sottostazioni Elettriche che consente di risparmiare energia e costi reimmettendo nella rete elettrica oltre il 99% dell'energia generata dalla frenata dei rotabili I lavori saranno realizzati entro giugno 2026 e verranno svolti solo di notte e quindi senza nessuna interruzione del servizio per gli utenti. (segue) (Ren)