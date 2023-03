Campania: presentato nuovo sistema segnalamento attivo su tutte le linee della Circumvesuviana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con grande soddisfazione oggi abbiamo presentato una delle attività più importanti messe in campo dalla Regione Campania- ha detto Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania - che consiste in tre interventi - affidati con la procedura di dialogo competitivo alla RTI mandataria Alstom Ferroviaria S.p.A. firmataria con Eav del contratto di appalto - e che consentirà, insieme all'acquisto dei nuovi treni, di rivoluzionare completamente la Circumvesuviana ed in particolare la tempistica di percorrenza della Napoli-Sorrento, aumentando la capacità massima di traffico raggiungendo una frequenza sulla linea di 12 minuti. Interventi di grande complessità che saranno realizzati nel solo intervallo dalle 21.00 alle 5.30, quindi senza nessuna interruzione del servizio per gli utenti. Un altro grande risultato della giunta guidata dal Presidente De Luca!" (segue) (Ren)