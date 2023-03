Campania: Cammarano (M5S), finalmente anche De Luca si accorge dell'inquinamento delle Fonderie Pisano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da anni, anche a nome delle associazioni ambientaliste e dei comitati dei cittadini di Fratte, chiediamo al presidente De Luca di emettere un'ordinanza di chiusura delle Fonderie Pisano. Oggi, con straordinario tempismo, il governatore pare aver raggiunto questa consapevolezza. I vertici della Regione Campania non possono continuare a restare inerti di fronte a questo eco-mostro che ha prodotto danni ingenti. I risultati dello studio Spes hanno chiarito che nell'area di Fratte si sono registrati decessi per patologie collegabili con la presenza delle Fonderie Pisano e con i valori di metalli pesanti, come cadmio e mercurio, risultati 5 volte superiori alla media, prodotti dallo stabilimento. Dati che richiamano l'attenzione e la responsabilità di chi rappresenta le istituzioni a porre al centro del dibattito pubblico la tutela della salute dei cittadini". A dirlo è stato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle e membro della commissione ambiente Michele Cammarano. "Siamo contrari, naturalmente, anche ad ogni ipotesi di delocalizzazione delle Fonderie nell'area di Buccino o in altri territori a fortissima vocazione naturalistica. Come Movimento 5 stelle - ha concluso Cammarano - saremo sempre al fianco del Comitato Salute e Vita nella denuncia di un dramma che si consuma da decenni". (Ren)