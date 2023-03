Sanità: carcinoma polmonare, al Monaldi più di 700 diagnosi l'anno e 11mila accessi per terapie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le diagnosi di carcinoma polmonare non sono in aumento solo in Campania. Il carcinoma del polmone è, infatti, la principale causa di decesso per cancro in Italia. Nel 2022 sono state circa 43.900 mila le nuove diagnosi (29.300 uomini e 14.600 donne). Si tratta della seconda neoplasia più frequente negli uomini (15%) e della terza nelle donne (6%). Proprio a causa dell'aumento del fumo di sigaretta nella popolazione femminile, si è evidenziato, negli ultimi sei anni, un aumento del 5% del tasso di mortalità tra le donne. Del carcinoma polmonare si discuterà nel corso delle due giornate dell'XI Corso nazionale di Oncologia Toracica che, il 3 e 4 marzo vedrà impegnati a Napoli (nell'Aula Magna dell'Ospedale Monaldi) i maggiori esperti del settore. Un meeting in cui si affronterà il delicato tema dell'oncologia polmonare in tutti i suoi aspetti: dalla diagnosi al trattamento chirurgico, dagli screening alla medicina di precisione fino ai tumori polmonari rari. (segue) (Ren)