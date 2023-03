Sanità: carcinoma polmonare, al Monaldi più di 700 diagnosi l'anno e 11mila accessi per terapie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando si parla di carcinoma polmonare bisogna immaginare una presa in carico globale del paziente, che affronti la patologia in maniera multidisciplinare. La nostra struttura è un polo di eccellenza per il trattamento di tutte le patologie polmonari, con grande attenzione a quelle di natura oncologica. L'oncologia si muove sempre più verso un approccio di precisione e, al Monaldi, abbiamo percorsi specialistici che coniugano apparecchiature diagnostiche di ultimissima generazione, personale altamente qualificato, tecniche chirurgiche innovative e terapie all'avanguardia per offrire un approccio sempre più personalizzato che garantisca a ogni paziente le migliori cure possibili", ha dichiarato Anna Iervolino, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli. (Ren)