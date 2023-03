Napoli: de Magistris (Up), con questa amministrazione anche la statua di Maradona diventa un problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se anche Maradona diventa un problema davvero non si sa più di che parlare. Rivendico invece con orgoglio che assieme alla gente di Napoli siamo riusciti in pochi giorni ad onorare la memoria di Diego con l'intitolazione dello Stadio. Comunque sono certo che le persone che si stanno difendendo nella fase delle indagini preliminari sono non solo persone perbene ma che hanno agito in perfetta buona fede". Lo ha detto l'ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando a Televomero. Sui lavori in città l'ex primo cittadino ha poi affermato: "Cosenza annuncia l'inizio dei lavori gonfiando il petto e invece dovrebbe chiedere scusa perché da un anno e mezzo una serie di cantieri dovevano già partire perché già nel 2020 come città metropolitana completammo tutti gli iter della progettazione e del finanziamento di 100 milioni per Napoli, soprattutto per il rifacimento di tantissime strade. Noi cominciammo subito i lavori seguendo un rigoroso crono programma poi in questo anno e mezzo si è fermato tutto. Sono davvero basito che con tutti i soldi che sono arrivati e che hanno in cassa i servizi sono addirittura peggiorati rispetto a quando abbiamo governato la città tra l'altro senza avere un euro in bilancio". (Ren)