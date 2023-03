Camorra: sequestrati cinque appartamenti a Varcaturo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro, emesso dal tribunale di Napoli – sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, di cinque appartamenti situati in Varcaturo, località in provincia di Napoli, per un valore complessivo, stimato in un milione euro circa. Le attività, condotte dal Nucleo Investigativo dall'ottobre 2018 al maggio 2021, hanno consentito di accertare la totale e diretta disponibilità degli immobili da parte di Biagio Vallefuoco, ritenuto elemento di spicco del clan Mallardo, detenuto dal 2018 in quanto responsabile di estorsione aggravata per conto del sodalizio, nei confronti di un’impresa edile. Inoltre i carabinieri hanno rilevato una "evidente sproporzione" tra il tenore di vita di Vallefuoco e le fonti di reddito ufficiali. (Ren)