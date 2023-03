Napoli: 17enne accoltellato nella notte, i carabinieri indagano sull'accaduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti all’ospedale Cto per un 17enne ferito. Sarebbe stato colpito con un’arma da taglio, ma il minore non ha fornito alcuna informazione utile alla ricostruzione dei fatti e al momento la dinamica è sconosciuta. I medici hanno prescritto al ragazzo una prognosi di 8 giorni per una ferita da taglio in corrispondenza dell'emitorace destro. Il 17enne è stato affidato ai genitori. (Ren)