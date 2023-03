Benevento: Mastella, da anni non riceviamo finanziamenti per la sanità - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiederò al governatore De Luca di fornire risposte concrete ai bisogni dei cittadini sanniti. A Benevento occorre realizzare una cittadella sanitaria perché tutte le strutture presenti sul territorio sono vecchie e poco efficienti nonostante la presenza di tante eccellenze mediche. Sono stati programmati finanziamenti modulati per tutte le province, mentre Benevento per la sanità non riceve nulla da tantissimi anni". Lo ha detto, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ai microfoni di Mariù Adamo in un'intervista a MattinaLive, il morning show in onda su Canale 8. "Onestamente Benevento e Salerno non hanno lo stesso trattamento. Noi abbiamo avuto zero euro per il Natale, mentre Salerno per le 'luci' ha ricevuto diversi milioni. Facendo una proporzione in termini demografici, se viene dato un milione a Salerno, allora andrebbe data la metà dei fondi a Benevento. Chiedo una risposta per la mia comunità, una forma di collaborazione efficiente con tutte le istituzioni per migliorare la vita dei cittadini".(Ren)