Scuola: comune di Napoli premiato per la qualità della ristorazione scolastica - foto

- Il comune di Napoli è stato premiato questa mattina in Campidoglio a Roma, al "Summit della mensa scolastica, sana, sostenibile" che ha fatto il punto sul 'mangiare a scuola', individuando i comuni che più investono nella qualità della ristorazione scolastica, secondo i dati dell'Osservatorio di Foodinsider, e premiando quelli che si sono distinti per le buone pratiche. Il riconoscimento è stato assegnato ai comuni di Napoli e Venezia, che si sono distinti "per avere adottato una soluzione sostenibile per l'impiego delle stoviglie della mensa scolastica. Una soluzione che vede le famiglie compartecipare all'organizzazione del servizio riducendone i costi, ma anche i costi ambientali, evitando l'uso di stoviglie compostabili che generano altri rifiuti o evitando l'impiego di energia per lavaggi con stoviglie industriali. L'uso di stoviglie da casa contribuisce a rendere il contesto del pasto più familiare che è uno degli aspetti che favorisce un migliore consumo del pasto". Il premio per il comune di Napoli è stato ritirato dall'assessore all'Istruzione Maura Striano che ha dichiarato: "Lo scodellamento del cibo e l'uso di stoviglie che gli alunni portano da casa e che vengono risanificate ogni volta con la collaborazione delle famiglie è parte di un progetto di educazione alla sostenibilità ambientale che il Comune, in collaborazione con l'Asl, sta portando avanti con convinzione e siamo davvero felici che il nostro sforzo sia stato riconosciuto con questo premio". L'evento è organizzato da Foodinsider – Osservatorio sulle mense scolastiche che ogni anno monitora lo stato del servizio di ristorazione a scuola per identificare modelli virtuosi e best practice. (Ren)