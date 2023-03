Napoli: blitz dei vigili urbani contro sosta selvaggia a Scampia, Piscinola e Chiaiano - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Locale di Napoli dell'Unità Operativa Scampia ha eseguito questa mattina 15 rimozioni con carri gru per sosta selvaggia tra i quartieri di Scampia, Piscinola e Chiaiano e, in particolare, in via Miano, Emilio Scaglione, Cinque e Hugo Pratt, elevando sanzioni e rimuovendo i veicoli in sosta in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, delle fermate dei mezzi pubblici, sui marciapiedi e negli spazi riservati alla sosta delle persone invalidi. Complessivamente sono stati controllati 51 veicoli e di questi 44 sono stati sanzionati per diverse violazioni al codice della strada. Durante le operazioni gli agenti, oltre a rinvenire e restituire al legittimo proprietario un' autovettura rubata in via Marianella pochi giorni prima, sono intervenuti per il rilievo di ben 5 incidenti stradali.(Ren)