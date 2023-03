Cultura: alle Gallerie d'Italia la mostra "Artemisia Gentileschi a Napoli" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra Artemisia Gentileschi a Napoli, alle nuove Gallerie d'Italia in Via Toledo a Napoli fino al 19 marzo, nasce come approfondimento dell'esposizione monografica dedicata all'artista alla National Gallery di Londra nel 2020, con la consulenza speciale di Gabriele Finaldi, direttore del museo londinese, e la curatela di Antonio Ernesto Denunzio e Giuseppe Porzio. Il progetto espositivo è dedicata al lungo soggiorno napoletano di Artemisia Gentileschi, attestato tra il 1630 e il 1654 e interrotto solo da una parentesi londinese tra la primavera del 1638 e quella del 1640, che costituisce il capitolo conclusivo e più esteso nel tempo dell'intensa esistenza della pittrice. Ciò nonostante, e a fronte del clamore mediatico suscitato da Artemisia, anche come eroina proto-femminista, tale stagione raramente ha ricevuto una attenzione specifica da parte della critica e delle iniziative espositive dedicate all'artista (segue) (Ren)