- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania. VARIE Sigla dell'accordo tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e la Reale Arciconfraternita del Monte del Santissimo Sacramento dei Nobili Spagnoli per restituire alla città la Reale Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli come luogo di culto trasformandola anche in un laboratorio culturale. Napoli, Sala del Consiglio presso il Rettorato dell'Ateneo, corso Umberto I 40 (ore 12) (segue) (Ren)