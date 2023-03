Sicurezza: Vergara (OnaViSi), in Italia oltre duemila sale operative della vigilanza privata pronte a coadiuvare le forze dell'ordine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A raccogliere la proposta del presidente Vergara è stata Giuseppina Castiello, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: "Il governo ha confermato l'attenzione al tema della sicurezza dei cittadini già nella legge di Bilancio 2023 rinnovando il 'bonus' per la videosorveglianza. E' solo un primo passo di un cammino più complesso che parte dalla revisione necessaria della riforma Cartabia che ha mostrato alcuni limiti per ciò che attiene la repressione di alcuni reati che rischiano di restare impuniti. Stiamo lavorando al nuovo Piano Sicurezza che dovrà essere ancora più incisivo per debellare la microcriminalità attraverso una maggiore presenza delle forze dell'ordine sui territori. Sul piano delle tecnologie è importante mettere nelle migliori condizioni possibili sia i privati che gli enti locali di poterne usufruire. La politica deve agire in questo senso riservando i fondi necessari a garantire maggiore sicurezza agli italiani". Secondo Annarita Patriarca (segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati): "Bisogna favorire con ogni mezzo l'interazione tra impianti pubblici e privati di videosorveglianza agendo prioritariamente sull'aggiornamento e sulla manutenzione affinché riescano a dialogare correttamente tra loro. Sono stati previsti 15 milioni di euro per il triennio 2023/2025 per la videosorveglianza e 36 milioni di euro legati al Patto per la sicurezza urbana, oltre agli incentivi fiscali riconfermati nell'ultima Finanziaria. Bisogna però censire gli impianti già esistenti verificandone la funzionalità. A Napoli, ad esempio, su 800 dispositivi ne sono in funzione solo il 72%. Siamo ben lontani da esperienze di altre capitali europee che già sono indirizzate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei sensori audio e di movimento che sono in grado di far scattare l'allarme in tempo utile a un'efficace azione di prevenzione da parte delle forze dell'ordine. Voglio ricordare, infine, l'importanza di una misura cara a Forza Italia come quella del Poliziotto di quartiere, che ha consentito di aumentare di molto la percezione di sicurezza dei cittadini favorendo il dialogo con donne e uomini in divisa". (segue) (Ren)