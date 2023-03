Regioni: Fedriga, lottiamo tutti insieme contro violenza sulle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni "sono in prima linea nella battaglia culturale che dobbiamo far tutti propria della violenza contro le donne. Solo così possiamo sconfiggerla”. Lo dichiara il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. “Abbiamo quindi approvato in Conferenza delle Regioni - si legge in una nota - un documento con delle nostre osservazioni sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Ue sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Le Regioni esprimono una valutazione positiva con particolare riferimento alle finalità e agli obiettivi, ma riteniamo importante anche investire di più nelle campagne di comunicazione, dalla sensibilizzazione alla formazione dei professionisti coinvolti. L’aumento dei femminicidi è un fallimento collettivo. Non possiamo considerarci una società moderna e civile se prevale ancora l’uso della forza e la logica della prevaricazione. Il maltrattamento delle donne è una vigliaccheria. E’ un sintomo grave di arretramento culturale e di degrado umano". "Le Regioni lavorano ogni giorno per proteggere le donne vittime di violenza, assicurando la loro presa in carico attraverso i centri antiviolenza e le case rifugio presenti sui territori. E’ fondamentale l’azione congiunta e coesa di tutte le Istituzioni per combattere un fenomeno che non riusciamo ancora ad arginare nell’Unione europea”, conclude Fedriga. (Rin)