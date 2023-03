Province: Zaia, favorevole ad elezione diretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le Province "sono assolutamente favorevole al fatto che la carica diventi elettiva. E' fondamentale che il popolo sia essere sempre protagonista". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, oggi a Roma per la Conferenza delle Regioni. Sull'autonomia, il presidente del Veneto ha rassicurato "si va avanti nel rispetto della Costituzione e ovviamente pensando che questo processo non sia un processo che divide o mette nei guai qualcuno, bensì che porta avanti un progetto che porterà del bene a tutti i cittadini", ha concluso. (Rin)