Sicurezza: Vergara (OnaViSi), in Italia oltre duemila sale operative della vigilanza privata pronte a coadiuvare le forze dell'ordine

- "La tecnologia può essere la nostra migliore alleata per fronteggiare l'aumento dei reati predatori in Italia. Furti e rapine hanno registrato un ulteriore consistente incremento aumentando la percezione di insicurezza nelle famiglie. Tuttavia serve un nuovo approccio culturale. Se a Londra ci sono 600mila impianti di videosorveglianza, gestiti da servizi di vigilanza privata, a Roma, invece, esistono solo 3200 sistemi di videocontrollo. Questi numeri dimostrano che manca una cultura sulla sicurezza". Lo ha detto Domenico Vergara, presidente dell'Osservatorio nazionale di Vigilanza per la Sicurezza, nel corso del webinar "Le case degli italiani come Fort Apache" promosso dall'OnaViSi. "Purtroppo - ha sottolineato - ci sono tante famiglie e imprese, che ancora oggi affidano la propria sicurezza a strutture e operatori non specializzati. Per un'azione efficace in termini di deterrenza è opportuno rivolgersi a istituti di vigilanza, regolarmente autorizzati dalle Prefetture, in grado di garantire assistenza 24 ore al giorno con l'intervento immediato delle pattuglie, in caso di emergenza, tutelando persone e beni". "In Italia - ha aggiunto Vergara - sono operativi oltre duemila istituti di vigilanza (con altrettante sale di videocontrollo, che potrebbero essere di supporto a quelle gestite dalle forze dell'ordine) con un fatturato medio di circa tre miliardi di euro e poco più di 86 mila guardie giurate. Un vero e proprio piccolo 'esercito' a disposizione della sicurezza pubblica in grado di prestare servizio presso i siti statici. Dalla sinergia tra pubblico e privato è possibile arginare la deriva criminale che è tornata ad assediare il nostro Paese". (segue) (Ren)